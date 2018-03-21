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بالفيديو.. شيماء سيف ترد على منتقدي وزنها الزائد

بالفيديو.. شيماء سيف ترد على منتقدي وزنها الزائد
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة المصرية ​شيماء سيف​، مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، ترد فيه على منتقدي وزنها الزائد بطريقة حاسمة.

وقالت شيماء في الفيديو ” أي حد يسألك إنتي ليه في زيادة حجم وسمينة، ردي وقولي أصل مفيش ديدان في جسمي وعاجبني كدا ” .

وعلّقت على الفيديو بالقول: ” الكلام ده للرفيعين الرذلين قللات الذوق لكن الرفيعين المؤدبين ميزعلوش مش هنقولهم حاجة “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4198 ] نشر منذ 27 دقيقة

سيبك منهم يااااا شيماء * !!
*
أصل دول معندهمش سالفة *!!! ههههههههههههه

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