الخطوط السعودية تضيف ” ملقا ” إلى شبكة رحلاتها الدولية كوجهة موسمية

نايف السالم(صدى):

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية – مدينة “ملقا ” ، في إسبانيا إلى شبكة رحلاتها الدولية كوجهة موسمية, إضافة إلى إزمير التي سبق الإعلان عنها، وتمت جدولة رحلات هذه الوجهات وإتاحتها للحجز عبر منصات الخدمة المباشرة والإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية ووكلاء السفر المعتمدين.

وتبدأ السعودية ابتداءً من الـ 9 من شهر يونيو المقبل تسيير 4 رحلات أسبوعياً إلى “ملقا” ، وسيتم التشغيل بواقع رحلتين يومي الأربعاء، والسبت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورحلتين يومي الإثنين والخميس، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتسيير الرحلات إلى “ملقا” بطائرات بوينج (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال، و 274 مقعداً لدرجة الضيافة، مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية ليمكن تعديلها إلى مقعد استرخاء منبسط، وكذلك سرير مسطح بالكامل، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثر من 3500 ساعة من برامج الترفيه المنوعة المتوفرة لكل الضيوف.

وتأتي “ملقا” كوجهة ثانية للسعودية في إسبانيا حيث تطير إلى مدريد العاصمة أربع مرات أسبوعياً من جدة والرياض.

وتقدم عطلات السعودية عروض كاملة إلى ملقا، تتضمن الفنادق، والجولات السياحية والرحلات, في حين يمكن حجز العروض مباشرة من خلال الموقع: هنا أو من خلال الاتصال على (920033136).

وكانت “السعودية” قد أضافت خلال العامين الماضيين 9 وجهات دولية جديدة إلى شبكة رحلاتها حول العالم وهي المالديف، الجزائر، أنقرة، ميونخ، ملطان، بورتسودان، موريشيوس، ترافندروم، وبغداد، وذلك في إطار خطط التوسع في التشغيل الدولي وتعزيز الموقع التنافسي للناقل الوطني على المستوى العالمي، ويأتي ذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى أسطول “السعودية ضمن 113 طائرة من أحدث ما انتجته مصانع الطائرات في العالم جرى توقيع اتفاقيات الاستحواذ عليها لتحديث وزيادة طائرات الأسطول إلى 200 طائرة حديثة قبل نهاية عام 2020.