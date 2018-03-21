اليوم.. حلقة نقاش بالمعهد الدبلوماسي لسفارتنا في روسيا الاتحادية

رشاد اسكندراني(صدى):

ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية اليوم الأربعاء حلقة نقاش ضمن برنامج (عون) المخصص لتهيئة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المكلفين بالعمل في الخارج.

وخصصت حلقة النقاش التي نظمت حول طاولة مستديرة لسفير خادم الحرمين الشريفين المعين في جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، حيث يدير الحلقة عضو هيئة التدريس بالمعهد الدكتور اسعد بن صالح الشملان، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة.

ويضع ممثلو الجهات المشاركة السفير في صورة علاقات المملكة بروسيا من مختلف الجوانب : “سياسية، اقتصادية، تجارية، استثمارية، ثقافية، تعليمية، وغيرها من المجالات”.

يذكر أن السفير رائد قرملي من مواليد عام 1962م ويحمل بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الملك سعود وماجستير ودكتوراه سياسة من جامعة جورج واشنطن الامريكية، وعمل معيداً ثم أستاذاً مساعداً في جامعة الملك سعود، قبل ان ينتقل الى وزارة الخارجية ليشغل منصب نائب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، ثم رئيس ادارة الدول الأمريكية.

وانتقل السفير قرملي للعمل الخارجي ليعين سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، ثم بلغاريا، ثم لدى إيطاليا، بعدها سفيراً في مالطا، الى ان اختير ليكون سفيراً لدى روسيا الاتحادية.

نقاش، سفارتنا، روسيا