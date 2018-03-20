والد الطفلة ضحية حفل المدرسة : ” سأحصل على حق ابنتي “

حمود العنزي (صدى):

أكد والد الطفلة ” جود ” التي أصيبت في حفل مدرسي برصاصة طائشة، أن حالة طفلته مستقرة، وهي تعاني حاليا من مضاعفات صحية كآلام شديدة أسفل الظهر.

واستنكر والد الطفلة السماح للجهة المنظمة للحفل استخدام مثل هذه الأسلحة في فعاليات تضم أطفالاً وعوائل دون الاهتمام بأمن الزوار، متسائلا: ” هل الهدف جمع المال دون الاكتراث بحياة الاطفال؟ ” ، مضيفًا : ” لن أترك حق ابنتي، ولابد من محاسبة المسؤولين، هناك قانون في بلادنا، وسأحصل على حق ابنتي “.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمهرجان ليس لها علاقة بالترفيه، عند عودته للسجلات اكتشفت أنها شركة مقاولات وعقارات.

كانت ” صدى ” نشرت في وقت سابق عن إصابة الطفلة ” جود ” ذات الـ 10 أعوام برصاصة في الرأس، من بندقية صيد هوائية ” ساكتون ” أثناء حضورها مهرجان بمدينة الرياض، يضم أسلحة هوائية.

وتبين أن الرصاصة اخترقت الرأس من الجهة اليمنى واستقرت فوق الأذن من الجهة اليسار، على بعد 2.5 سم من المخ.

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