طفلة ذهبت لحضور فعالية بالمدرسة.. وخرجت إلى العناية المركزة

عادل الحربي(صدى):

أخذ أحد المواطنين، ابنته ذات الـ10 أعوام لحضور حفل ترفيهي، يوم الجمعة، بأحد المدارس الخاصة في الرياض، إلا أنه فوجئ في نهاية الحفل بخروج دم من رأسها، ومن ثم فقدت وعيها.

وأوضح عبدالله مناحي، والد الطفلة ” جود ” ، أنه نقل ابنته إلى مسشتفى مجاور، ليكتشف إصابتها بطلقة في الرأس عبر ” ساكتون هوائية ” أثناء وجودها بالحفل.

وأكد أن الطلقة تسببت في تلفيات بشعيرات المخ استلزمت دخول ابنته إلى العناية المركزة، قائلاً : ” أتت للفعالية للاحتفال وخرجت على سيارة إسعاف في حالة خطرة ” .

وأضاف أن ابنته كانت جالسة بمقاعد المتفرجين خلال الفعالية، معرباً عن اندهاشه من ضعف وسائل السلامة بالمهرجان المليء بالأطفال، ووجود الساكتون الهوائية والرصاص الطائف به.

كما ناشد المواطن، الجهات المسؤولة بمحاسبة القائمين على الفعالية والمرخصين لها؛ وذلك لعدم وجود وسائل السلامة اللازمة لحماية الأطفال، وتسبب في دخول ابنته العناية المركزة.