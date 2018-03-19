شاهد.. جدارية للترحيب بنائب أمير المنطقة بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أتمت الإدارة للتعليم في منطقة عسير تنفيذ جدارية تقع على مساحة 100م مربع بوسط أبها للترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه نائبا لأمير منطقة عسير .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن الجدارية ترمز إلى ما يكنه منسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة من ولاء لقيادتهم، ويثمنون من خلالها صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سمو الأمير تركي بن طلال نائبا لسمو أمير عسير.

ورفع آل كركمان نيابة عن الأسرة التعليمية أسمى آيات الترحيب بسموه الكريم متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد .