برسالة عفوية.. المواطنات سفيرات للمملكة في الخارج

حمود العنزي(صدى):

أوضح ” راديو كندا ” في تقرير له تحت عنوان ” المملكة السعودية.. رهان الأمير محمد بن سلمان ” ، أن إحدى المواطنات السعوديات قد أعربت عن سعادتها بالرؤية الجديدة للمملكة، والتغييرات التي تحدث فيها.

وأشار التقرير الذي تحدَّث عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن مراسلة الراديو في الشرق الأوسط كانت قد صرَّحت من قبل بأنها قابلت هذه المواطنة التي تعلمت اللغة الفرنسية أثناء سفرها خارج البلاد.

وقالت المراسلة في تصريحاتها أن المرأة أعربت عن تفاؤلها بهذه التغييرات، قائلة : ” كل شيء سيصبح جيدًا جدًا، مع حكومتنا الشابة، بدأت النساء في العمل، هذه هي البداية، وبعد ذلك سيأتي الأفضل نحن على الطريق الصحيح ” .

وفي سياق منفصل، سلَّط التقرير الضوء على لقاء إذ ولي العهد ورئيس الولايات المتحدة المرتقب، والذي يأتي بهدف الاطلاع على التغييرات التي تشهدها المملكة، مضيفاً أن المحادثات ستتناول التغييرات العميقة التي شهدتها المملكة، داخليًا وخارجيًا ومنها السماح للنساء باستخراج رخص قيادة، وحملة مكافحة الفساد والحرب في اليمن والنزاع مع قطر.