بعد تصريحات ولي العهد.. الشريف لـ ” إسرائيل ” : اقرأوا الأخبار بدقة

عادل الحربي(صدى):

رد الباحث في التاريخ والآثار واللغات القديمة لؤي الشريف، اليوم الاثنين، على الأنباء الإسرائيلية التي تتحدث عن ” التهديد النووي السعودي ” بعد تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن السلاح النووي الدفاعي.

ونشر ” الشريف ” مقطع فيديو باللغة العبرية على حسابه الرسمي على ” تويتر ” موجهًا خلاله رسالة إلى الإعلام الإسرائيلي الذي فسر تصريحات ولي العهد عن تطوير سلاح نووي ” دفاعي ” بأنه تهديد نووي سعودي للمنطقة والعالم.

وقال في الفيديو ” أقول للصحافة الإسرايلية وللشعب اليهودي: هل سبق أن هددت المملكة في أي وقت جيرانها.. الجواب: لا، هل للعربية السعودية أطماع لتتوسع في المنطقة؟..الجواب: لا، الكلام من الأمير محمد كان للدفاع عن النفس وضد من يقوم بتهديد جيرانه وله أطماع توسعية في المنطقة.. فاقرأوا الأخبار بدقة يا شعب إسرائيل “.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صرَّح بأنه إذا أقدمت إيران على تطوير قنبلة نووية، فتفعل المملكة الشيء ذاته، قائلًا ” لا نريد حيازة أي قنبلة نووية لكننا سنطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة “.

وتناول الإعلام الإسرائيلي هذه المعلومة بشكل مغاير للحقيقة، زاعمين أن المملكة تهدد جيرانها بقنبلة نووية، محرضين رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد المملكة.

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