ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل الشيء ذاته.. وخامنئي يشبه هتلر

عادل الحربي(صدى):

صرَّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بأنها إذا أقدمت إيران على تطوير قنبلة نووية، فتفعل المملكة الشيء ذاته.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ” سي بي إس ” ، أذيعت مقتطفات منها،والمقرر بثها كاملة يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن المملكة لا تريد حيازة أي قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة ف أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وأكد سمو ولي العهد أن الجيش الإيراني ليس من الجيوش الـ 5 الأوائل على مستوى العالم الإسلامي.

وأضاف أن اقتصاد المملكة أكبر من الاقتصاد الإيراني، قائلاً : ” إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للملكة ” ، واصفاً آية الله خامنئي بأنه يشبه الزعيم الألماني هتلر إلى حد كبير.

وأشار إلى أن دول العالم لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، مؤكداً أنه لا يريد أن يرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط.