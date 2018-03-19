سامسونج تطرح تحديث ” أوريو ” الجديد لهواتف Note8

أماني الغامدي(صدى):

طرحت شركة ” سامسونج ” تحديثات ” أوريو ” الجديدة لهواتفها من طراز ” Note8 ” ، حيث كان أول المستخدمين المتواجدين في فرنسا، هم أول من تلقوا التحديثات.

ومن المنتظر أن يتاح التحديث لكل هواتف “Note8” بحلول 30 مارس الجارى، حيث يحسن النظام الجديد أندرويد 8.0 من وظائف الهاتف، ويضيف تحسينات على عمر البطارية وأداء المعالج.

والجدير بالذكر أن جوجل قد أتاحت النظام الجديد في 21 أغسطس الماضي، وكانت قد أطلقت النسخة الخاصة بالمطورين وقتها، ثم أصدرت النسخة النهائية لاحقًا.

كما يتضمن التحديث ميزة Experience 9.0، والتي توفر حماية قصوى للهاتف من أي اختراق أو انتهاك غير قانوني.