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بالفيديو.. مراهقة تزيد وزنها لإنقاذ حياة والدها

بالفيديو.. مراهقة تزيد وزنها لإنقاذ حياة والدها
بكين(صدى):

أقدمت مراهقة صينية تٌدعى ” تشين ” تبلغ من العمر 14 عاماً ، على مساعدة والدها المريض بطريقة مذهلة .

حيث قامت الفتاة بمحاولة زيادة وزنها لتستطيع إجراء عملية نقل نخاع من جسدها لزراعته لوالدها ” جيان جو ، 62 عاماً ” المصاب باللوكيميا .

وقالت وسائل إعلام صينية ، أنه تم تشخيص حالة الأب باللوكيميا العام الماضي، واكتشفت ابنته ” تشن ” أنها أكثر أفراد العائلة تطابقا مع والدها لإجراء عملية زرع نخاع العظام ، لهذا تحاول الفتاة المراهقة زيادة وزنها لتصل إلى الوزن المسموح به لإجراء العملية.

14-year-old gains weight to save her father’s life.

14-year-old gains weight to save her father’s life.Last year, 62-year-old Chen Jianguo was diagnosed with leukemia. His daughter Chen Yuyang is found as the most suitable match for his bone marrow transplant. The 14-year-old is now trying to gain weight to meet the minimum weight limit.

Posted by PearVideo on Wednesday, March 14, 2018


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