بالفيديو.. مراهقة تزيد وزنها لإنقاذ حياة والدها

بكين(صدى):

أقدمت مراهقة صينية تٌدعى ” تشين ” تبلغ من العمر 14 عاماً ، على مساعدة والدها المريض بطريقة مذهلة .

حيث قامت الفتاة بمحاولة زيادة وزنها لتستطيع إجراء عملية نقل نخاع من جسدها لزراعته لوالدها ” جيان جو ، 62 عاماً ” المصاب باللوكيميا .

وقالت وسائل إعلام صينية ، أنه تم تشخيص حالة الأب باللوكيميا العام الماضي، واكتشفت ابنته ” تشن ” أنها أكثر أفراد العائلة تطابقا مع والدها لإجراء عملية زرع نخاع العظام ، لهذا تحاول الفتاة المراهقة زيادة وزنها لتصل إلى الوزن المسموح به لإجراء العملية.