بالفيديو.. أول تعليق لخالد العنزي بعد إنقاذه لعائلة من حريق بالخرج

عادل الحربي (صدى):

قال خالد العنزي، الشاب الذي أنقذ سيارة كادت تلتهمها النيران في حي الهدا بمحافظة الخرج، أنه حين قام بهذا فكر في جيرانه خاصة وأن المنزل به اطفال، مما جعلني أخذت هذا القرار دون تردد.

وأضاف العنزي، عبرمداخلة هاتفية في برنامج معالي المواطن، أنهم قامو بعد هذا بإطفاء الحريق، إلى أن وصلت قوات الدفاع المدني.

وأكد الشاب أن خسارة سيارته، لا تعد خسارة مقابل الأرواح، والأشخاص المحطين، كما حث جميع الشباب على مساعدة الغير، والوقوف بجانبهم عند الحاجة.

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