بالفيديو.. شجاعة مواطن تنقذ سيارة من حريق مروع

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شجاعة مواطن في إنقاذ سيارة كادت تلتهمها النيران في حي الهدا بمحافظة الخرج.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق بواسطة كاميرات المراقبة، نشوب حريق أمام أحد المنازل، ووصول النيران إلى سيارة كانت تقف بجواره.

وحاول أحد الشباب الموجودين في الموقع من التعامل مع الحريق بواسطة استخدام طفايات الحريق ولكنه فشل في السيطرة علية، حتى تدخل شاب بسيارة ” ونيت ” ، وقام بإزاحة السيارة بدفعها أمامه وابعادها عن موقع الحادث.