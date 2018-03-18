مليشيا الحوثي تستحدث سجون سرية جديدة لتعذيب معارضيها

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن استحداث مليشيا الحوثي الإيرانية سجونًا سرية بالعاصمة اليمنية صنعاء وبعض المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛ لاعتقال معارضيها.

وأوضحت المصادر أن الحوثيون نقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسرًا، الذيت يتعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب داخل السجون الجديدة، كما تتعمد المليشيا اعتقال البعض بدون تهم لمساومة أسرهم على دفع فدية مالية.

كما أشارت إلى أن القياديين ” أبو عماد ” مسؤول الأمن القومي، و ” أبو كاظم ” مسؤول الأمن السياسي هما من يقفان على السجون السرية الجديدة.