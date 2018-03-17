” ماي ” تعليقا طرد الدبلوماسيين: نبحث مع حلفائنا ماهية الرد على روسيا

لندن(صدى):

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن حكومتها ستدرس مع حلفائها، وشركائها، الخطوات المقبلة تجاه روسيا؛ وذلك بعد طرد ” موسكو ” ، للدبلوماسيين البريطانيين؛ ردًا على خطوة مماثلة من لندن.

وأضافت ” ماي ” في كلمتها أمام مؤتمر، لحزب المحافظين البريطاني: ” لن نتسامح مع أي تهديد لحياة مواطنينا، على أراضي بريطانيا، من الحكومة الروسية ” .

يُذكر أن ” موسكو ” قامت صباح اليوم السبت، بطرد 32 دبلوماسيًا بريطانيًا، ومنحتهم مهلة أسبوع للمغادرة، كما سحبت موافقتها على فتح قنصلية بريطانية في مدينة ” سان بطرسبورج ” الروسية، ووقف النشاط الثقافي البريطاني بروسيا.

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