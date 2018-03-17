الخارجية الروسية تستدعي السفير البريطاني بموسكو

موسكو(صدى):

صرحت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها استدعت السفير البريطاني، في روسيا لوري بريستو؛ وذلك على خلفية الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو، بتسميم ضابط استخبارات روسي سابق في بريطانيا.

وعلى صعيد آخر، صرحت الخارجية الروسية، بأنه سيتم ترحيل 23 دبلوماسيًا بريطانيًا، بظرف أسبوع.

كما سحبت موافقتها على فتح قنصلية بريطانية في مدينة ” سان بطرسبورج ” الروسية، ووقف النشاط الثقافي البريطاني بروسيا.

يجدر الإشارة، إلى أن هذا الاستدعاء، جاء على خلفية أزمة سياسية حادة بين البلدين، فجرتها لندن، بعد ما وصفته بهجوم كيميائي، استهدف العقيد السابق سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سلزبوري جنوب بريطانيا، في مطلع الشهر الحالي.

ومن جانبها، رفضت ” موسكو ” هذه الاتهامات، التي وصفتها بأنها باطلة، ولا تستند لأي دليا، كما أعلنت عن إعداد إجراءات جوابية، سيكون طرد دبلوماسيين بريطانيين جزءا منها.

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