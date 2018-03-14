المندوب البريطاني بمجلس الأمن: روسيا أقدمت على سلوك متهور بتسميم الجاسوس

لندن(صدى):

وجه المندوب البريطاني بمجلس الأمن ، اتهامًا واضحًا لروسيا ، بتورطها في تسميم الجاسوس الروسي السابق ، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد سلوكًا متهورًا ضد بريطانيا .

وطالب المندوب البريطاني ، منظمة الأسلحة الكيماوية ، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء ، لمجلس الأمن ، بالتحقق من نتائج تحقيقات لندن ، موضحًا أن روسيا دائمًا ما تنتهك القانون الدولي .

ولفتت بريطانيا خلال الجلسة ، إلى أن روسيا تاريخها معروف بشأن انتهاك القانون الدولي ، وعدم الاكتراث بحياة المدنيين ، مضيفًا أن تهديداتها لن تمثل ردعًا لبريطانيا ، التي ستدافع عن قيمها .

وفي سياق متصل ، اتهمت مندوبة واشنطن نيكي هايلي ، روسيا ، بأنها المسؤولة عن الهجوم الكيماوي ، موضحة أنها من الممكن أن تكون مسؤولة عن الهجوم في بريطانيا باستخدام غاز الأعصاب .

وأشارت ” هايلي ” خلال الجلسة ، إلى أن روسيا أجهضت آلية التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأسد في سوريا ، فضلًا عن تجاهلها قضية استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا ، ورفضها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وشددت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن ، على ضرورة أن تقدم موسكو توضيحًا للأسباب التي دفعتها لارتكاب ما أقدمت عليه بشأن تسميم الجاسوس .