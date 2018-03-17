استياء وغضب إداريو ” التعليم ” من موعد عودة العمل

عادل الحربي (صدى):

أعرب قائدي المدارس والإداريون بالتعليم عن استياءهم من عودة جميع العاملين بالمدارس وإدارات ومكاتب التعليم إلى العمل في 16-11-1439هـ.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي، عن موعد عودة العاملين بالمدارس، عقب الإجازة الصيفية.

وأكد القائدون والقائدات بالمدارس أن القرار يعتبر تجربة فشلت سابقًا، موضحين أنها مجرد استهلاك للكهرباء وقت الصيف، مشيرين إلى أن العودة قبل بدء الدراسة بعدة أيام كافي للتهيئة كما العادة في كل عام.

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