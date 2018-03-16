” متحدث التعليم ” يعلن موعد عودة العاملين بعد الإجازة الصيفية

نايف العضياني(صدى):

أعلن متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي ، عن موعد عودة جميع العاملين بالمدارس وإدارات ومكاتب التعليم ، إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الصيفية .

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه في ” تويتر ” ، ردًا على تساؤلات المواطنين ” عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية الذين لايمارسون مهام التدريس الفعلي بعد الاجازة الصيفية ستكون في ١٦/ ١١/ ١٤٣٩ الموافق ٢٩/ ٧/ ٢٠١٨ ، وذلك للاستعداد المبكر وتهيئة المدارس للعام الدراسي ” .