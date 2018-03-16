” متحدث التعليم ” يعلن موعد عودة العاملين بعد الإجازة الصيفية
أعلن متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي ، عن موعد عودة جميع العاملين بالمدارس وإدارات ومكاتب التعليم ، إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الصيفية .
وقال ” العصيمي ” عبر حسابه في ” تويتر ” ، ردًا على تساؤلات المواطنين ” عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية الذين لايمارسون مهام التدريس الفعلي بعد الاجازة الصيفية ستكون في ١٦/ ١١/ ١٤٣٩ الموافق ٢٩/ ٧/ ٢٠١٨ ، وذلك للاستعداد المبكر وتهيئة المدارس للعام الدراسي ” .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5763 ] نشر منذ 18 دقيقة
اعانكم الله
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 15 دقيقة
تراب في وجهك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26298 ] نشر منذ 6 دقائق
طيب