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بالفيديو..اللواء الرويلي : خامنئي يشبه هتلر في النزعة التوسعية

بالفيديو..اللواء الرويلي : خامنئي يشبه هتلر في النزعة التوسعية
عادل الحربي(صدى):

أكد اللواء علي الرويلي على تشبيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد – حفظه الله – للمرشد الإيراني علي خامنئي بهتلر.

وقال الرويلي في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” : ” خامئني يشبه هتلر في نزعته التوسعية، لذلك قال عنه ولي العهد أنه هتلر العصر الحديث “.

وأوضح أن تصريح ولي العهد له دلالات استراتيجية، أولها رسالة لإيران أنها يجب أن تتوقف عن مواصلة مشروعها النووي، وأن اتفاقية لوزان ليست في صالح المجتمع الدولي.

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