خبير فلكي: ” قرار تأخير صلاة العشاء ساعتين في محله “

أكد المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز مُلهم محمد هندي، أن قرار تأخير صلاة العشاء ساعتين قرار في مكانه إذا أقر وخاصة في فصل الصيف.

وقال هندي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : المتبع الآن ٩٠دقيقة من أذان المغرب وهذا التوقيت دخول الوقت الشرعي على أغلب المملكة، ألا أن صيفا يتأخر الوقت الشرعي أكثر من ٩٠دقيقة في المدن فوق خط عرض ٢٧ اغلب مدن الشمال “.

وتابع في تغريدة أخرى قائلا : ” يظن كثير وخاصة من يهاجمني في الردود على التغريدة أن موعد صلاة العشاء الان موعد شرعي وهذا غير صحيح “.

واستكمل: ” وقت صلاة العشاء الآن يدخل قبل الآذان بنصف ساعة تقريبا و تأخيرها بناء أفضلية تأخيرها حسب ماجاء في السنة الشريفة وتم اعتماد ٩٠ د من المغرب، ورأيي في تأخيرها ألا يؤذن قبل وقتها الشرعي “.

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