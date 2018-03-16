” الشورى ” يحسم قراره بشأن تمديد وقت صلاة العشاء ساعتين من المغرب

نايف السالم(صدى):

يحسم مجلس الشورى، قراره المتعلق بتوصية طالبت بإجراء دراسة لتمديد وقت رفع آذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى، في جلسته الثلاثاء القادم.

ويموجب التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فإنه سيتم تمديد وقت رفع آذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد آذان المغرب طوال العام.

من جانبهم، أوضح أصحاب التوصية، إلى أن هناك ثلاثة أسباب لهذه التوصية، منها ضيق الوقت بين المغرب والعشاء وما يسبب مشقة للناس في قضاء حوائجهم بين الصلاتين.

كما تضمنت الأسباب، الاتساع في المدن الكبرى الذي ساهم في هذه المشقة، و توفير الوقت الكافي لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إنهاء عملهم مع صلاة العشاء.