” الشورى ” يحسم قراره بشأن تمديد وقت صلاة العشاء ساعتين من المغرب
يحسم مجلس الشورى، قراره المتعلق بتوصية طالبت بإجراء دراسة لتمديد وقت رفع آذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى، في جلسته الثلاثاء القادم.
ويموجب التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فإنه سيتم تمديد وقت رفع آذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد آذان المغرب طوال العام.
من جانبهم، أوضح أصحاب التوصية، إلى أن هناك ثلاثة أسباب لهذه التوصية، منها ضيق الوقت بين المغرب والعشاء وما يسبب مشقة للناس في قضاء حوائجهم بين الصلاتين.
كما تضمنت الأسباب، الاتساع في المدن الكبرى الذي ساهم في هذه المشقة، و توفير الوقت الكافي لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إنهاء عملهم مع صلاة العشاء.
ماجد العتيبي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
علي كيفكم الدين حسبي الله ونعم الوكيل
نطالب بإسقاط مجلس العجائز
زائر[ عدد التعليقات: 1270 ] نشر منذ 38 دقيقة
انكم قوما تفتنون ولن يغير الله ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم .
الصلاة الصلاة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
حتى الصلاة ما سلمت منكم
هل كان تمديد وقت الصلاة هو شغل المواطنين الشاغل
حسبي الله ونعم الوكيل