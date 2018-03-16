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بالصور.. أبو جفين يوقع كتابة ” توصون شي ولاش ” بطاقم حراسة

بالصور.. أبو جفين يوقع كتابة ” توصون شي ولاش ” بطاقم حراسة
علي القحطاني (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للكاتب عبدالرحمن القحطاني، الملقب بـ ” أبو جفين ” ، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018.

وأظهرت الصور المتداولة، ” أبو جفين ” في معرض الرياض ويرافقه طاقم حراسة شخصية ” بودي جارد ” أثناء توقيع كتابة ” توصون شي ولاش ” ، كما ظهر في بعض الصور التذكارية.

وكان ” أبو جفين ” ، قد أحدث حالة من الضجر والجدل، وانقسامًا بين بعض نشطاء التطبيقات الاجتماعية والإعلاميين، حول إعلان توقيع كتابه في معرض الكتاب، الذي تجاوز معايير وضوابط منصات التوقيع وفسوحات الكتب.

وشن النشطاء، هجومًا على ” أبو جفين ” الذي أعلن عن إصداره كتاب ” توصون شي ولاش ” ، معللين ذلك بأن تجربته الإعلامية المعروفة في برامج التواصل لا تخوله بالظهور ككاتب.

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5780 ] نشر منذ 1 ساعة

ازحف يابووووووووووووووجفين

[ عدد التعليقات: 44199 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههه ,,

,, توصون شي ولاش هيا مع السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 1 ساعة

هزلت عالم متخلفه

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 59 دقيقة

انا من شفت تركي ال الشيخ مستقبل الامراء في بيته صرت اصدق اي شي

[ عدد التعليقات: 8815 ] نشر منذ 53 دقيقة

تــراكــــــــم أبثَـــــرتـــونا بِــذا ألمِـــدَبَــغ أبــــو عـــــين مَـــدري أبــــو جفـــــــين .😡😡.
.
بَــــــــــس عـاد كِـــــفايه . كِـــــفايه . لآآآآآآآآآعَــــت إكبـــودنا مِنـــــــــوه .😡.😡.😡.

[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 37 دقيقة

ذيباااااان 😂😂😂👍👍

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