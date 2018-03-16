بالصور.. أبو جفين يوقع كتابة ” توصون شي ولاش ” بطاقم حراسة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للكاتب عبدالرحمن القحطاني، الملقب بـ ” أبو جفين ” ، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018.
وأظهرت الصور المتداولة، ” أبو جفين ” في معرض الرياض ويرافقه طاقم حراسة شخصية ” بودي جارد ” أثناء توقيع كتابة ” توصون شي ولاش ” ، كما ظهر في بعض الصور التذكارية.
وكان ” أبو جفين ” ، قد أحدث حالة من الضجر والجدل، وانقسامًا بين بعض نشطاء التطبيقات الاجتماعية والإعلاميين، حول إعلان توقيع كتابه في معرض الكتاب، الذي تجاوز معايير وضوابط منصات التوقيع وفسوحات الكتب.
وشن النشطاء، هجومًا على ” أبو جفين ” الذي أعلن عن إصداره كتاب ” توصون شي ولاش ” ، معللين ذلك بأن تجربته الإعلامية المعروفة في برامج التواصل لا تخوله بالظهور ككاتب.
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اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5780 ] نشر منذ 1 ساعة
ازحف يابووووووووووووووجفين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44199 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه ,,
,, توصون شي ولاش هيا مع السلامه ,,
صداوي[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 1 ساعة
هزلت عالم متخلفه
شرقاوي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 59 دقيقة
انا من شفت تركي ال الشيخ مستقبل الامراء في بيته صرت اصدق اي شي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8815 ] نشر منذ 53 دقيقة
تــراكــــــــم أبثَـــــرتـــونا بِــذا ألمِـــدَبَــغ أبــــو عـــــين مَـــدري أبــــو جفـــــــين .😡😡.
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بَــــــــــس عـاد كِـــــفايه . كِـــــفايه . لآآآآآآآآآعَــــت إكبـــودنا مِنـــــــــوه .😡.😡.😡.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26319 ] نشر منذ 46 دقيقة
اخي راعي الموتر اعتذر عما بدر مني وارجوا اصفح والمعدذره
ابوباسم[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 37 دقيقة
ذيباااااان 😂😂😂👍👍