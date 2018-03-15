بالفيديو.. ” أبو جفين ” لـ منتقديه: بدل ما تقفون بصفي تكسرون مجاديفي

حمود العنزي (صدى):

رد الشاب ” أبو جفين ” المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، بعد تأليفه كتاب جديد تحت عنوان “ توصون شي ولاش ” ، على من انتقدوه.

وقال خلال مشاركته في برنامج ياهلا حلقة اليوم الخميس : أنا ولدكم كُبر عيالكم بدال ما تقفون بصفي تكونون أول من يكسر مجاديفي.

وأشعل ” أبو جفين ” جدلاً واسعًا في المملكة، عندما أعلن عن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق يوم الأربعاء، من خلال كتاب جديد ألفه تحت عنوان “ توصون شي ولاش ” .