بالفيديو.. ” أبو جفين ” لـ منتقديه: بدل ما تقفون بصفي تكسرون مجاديفي
رد الشاب ” أبو جفين ” المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، بعد تأليفه كتاب جديد تحت عنوان “ توصون شي ولاش ” ، على من انتقدوه.
وقال خلال مشاركته في برنامج ياهلا حلقة اليوم الخميس : أنا ولدكم كُبر عيالكم بدال ما تقفون بصفي تكونون أول من يكسر مجاديفي.
وأشعل ” أبو جفين ” جدلاً واسعًا في المملكة، عندما أعلن عن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق يوم الأربعاء، من خلال كتاب جديد ألفه تحت عنوان “ توصون شي ولاش ” .
#أبو_جفين_في_ياهلا
أبوجفين لمن انتقدوه:
أنا ولدكم، كُبر عيالكم، بدال ما تقفون بصفي في أول تجربة لي، تكونوا أنتم أول من يكسر مجاديفي ويقف ضدي؟! هذا شيء محزن والله pic.twitter.com/5FC4sQU6yW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٥ مارس، ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44155 ] نشر منذ 3 ساعات
مالهم حق ,,
رند[ عدد التعليقات: 8461 ] نشر منذ 3 ساعات
حبيبي أدعسس وأمششي ، حاقدين وحاسدين لايهمونك وااااااصل يامبدع👍🌹
صقر حوران[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلك تحبين تاكلين الموز من مضيق هرمز
وتشربين الحليب بطرق مختلفة زي ابو جفين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعــــــــين يَبــــوجفـــــــــين تَكَـــــــبَر وِتَنســـــــــى .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشـذا ألكلام ي صقر حوران . مَــن هــو تَقصِــــــــد بــــــــــــــــــــوه .🙄🤔.
.
تـــــرانــــــــي عَـــرَفـــــــت معانــــــــــيه .😳.
القرني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
نرجو من الاعلام عدم التركيز عل تفاهات التواصل الاجتماعي
والتركيز على المبدعين في المجالات التي تخدم الوطن وابنائه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 2 ساعتين
😯😯😯😯😯😯😯
الراااااقي[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوجزت فابلغت يالقرني…
ابو وليد[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 2 ساعتين
من المترديه والنطيحه لسخافات البزران — خطواتنا للامام تحتاج رجال ذوي عقول وليس اطفال تواصل اجتماعي
عبدالله[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة
كل من بغا يسولف كتبه
اهلًا واهلين[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 55 دقيقة
اي مجاديف وأي كلام فاضي
باقي حتى سن المراهقة ما وصلت
لا ومألف كتاب
اي علم عندك درسته
وأي تجربه مريت فيه
وأي حياه عشتها
وأي معاناه قاسيتها
خرطي والله ماعندك ماعند جدتي
الشرهه ماهي عليك على وزارة الاعلام
اللي سمحت لك بنشر كتاب
الجريدة ام ريالين وباللغة الباكستانيه احسن من كتابك
شمااااااالي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 53 دقيقة
اهلًا واهلين
كلاااااام في الصمييييييم