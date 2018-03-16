مجلة أمريكية: تصميم طائرة مكوكية تفوق سرعة الصوت لصالح المملكة

واشنطن(صدى):

ذكرت مجلة ” Popular Mechanics الأمريكية ” , أن مكتب التصاميم “ يوجني ” في مدينة دينبر الأوكرانية, يعمل على تصميم طائرة مكوكية من دون طيار لصالح المملكة السعودية، تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقالت أن المشروع يتضمن إطلاق صاروخ مداري يحمل طائرة من دون طيار، وزنها 30 طنا بسرعة فرطية, وإنه يجب أن تنفصل هذه الطائرة عن الصاروخ على ارتفاع 25-30 كم عندما يحلق بسرعة تعادل 4-6 أضعاف سرعة الصوت، بزاوية 40-50 درجة عن الأفق.

ويفترض أن تطلق هذه المنظومة أقمارا اصطناعية يزيد وزنها على 100 كلغم على ارتفاع حوالي 500 كلم, وتشير المجلة إلى أن الطائرة من دون طيار يجب أن تحصل على محرك صاروخي نفاث، يبدأ العمل بعد أن تصل سرعة الطائرة إلى الحدود معينة.