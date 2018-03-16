بالفيديو.. رد فعل رجل فاجئته زوجته بحملها

واشنطن(صدى):

نشرت إمرأة أمريكية رد فعل زوجها أثناء مفاجئتها له بحملها بعد أربع سنوات من الزواج وعدم الحمل .

أجرت المرأة اختبار الحمل داخل مطعم ” ستاربكس ” والذي منحها نتيجة إيجابية، ثم أعدت هدية لزوجها الذي يدعى كريس لتخبره بأنها حامل.

حيث أصيب الزوج بالصدمة في بداية الأمر ولم يكن قادرا على التحدث ثم احتضن زوجته بقوة لعدة ثوان وأخيرا كشف عن هديتها التي كانت ملابس للمولود كتب عليها تاريخ لقائهما وزواجهما واكتشاف أنه سيصبح أبا.