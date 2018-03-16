بالفيديو.. رد فعل رجل فاجئته زوجته بحملها
نشرت إمرأة أمريكية رد فعل زوجها أثناء مفاجئتها له بحملها بعد أربع سنوات من الزواج وعدم الحمل .
أجرت المرأة اختبار الحمل داخل مطعم ” ستاربكس ” والذي منحها نتيجة إيجابية، ثم أعدت هدية لزوجها الذي يدعى كريس لتخبره بأنها حامل.
حيث أصيب الزوج بالصدمة في بداية الأمر ولم يكن قادرا على التحدث ثم احتضن زوجته بقوة لعدة ثوان وأخيرا كشف عن هديتها التي كانت ملابس للمولود كتب عليها تاريخ لقائهما وزواجهما واكتشاف أنه سيصبح أبا.
Dad-To-Be gets very emotional as his wife reveals her pregnancy 💗
Dad-To-Be gets very emotional as his wife reveals her pregnancy 💗By Newsflare
Posted by Beauty Studio on Wednesday, March 14, 2018
الحربي[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 37 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، اللَّه يأخذ هالوجيه التعبانة 🔎🔥 يعني فرحانين بالجريمة الأخلاقية اللي إرتكبتوها عام 2011م
Boyfriend anniversary 2011 😂😂😂 اللي أوله حَرَام 🔥🔥🔥 ينعاف تاليه 😂😂😂
مع أسوأ الأمنيات 👊🏻 Worst Wishes👊🏻
مع وافر المحبة .