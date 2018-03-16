الريال في مواجهة يوفينتوس.. والبرسا يلتقي روما في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أقيمت، اليوم الجمعة، قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مدينة ” نيون ” السويسرية، والتي شهدت تأهل 8 فرق، هم برشلونة والريال، إشبيلية، يوفينتوس، روما، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ.

وجاءت القرعة كالتالي:

برشلونة × روما

‏إشبيلية × بايرن ميونيخ

‏يوفنتوس × ريال مدريد

‏ليفربول × مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أحد يومى 3 و4 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومى 10 و11 من الشهر ذاته.