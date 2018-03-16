الريال في مواجهة يوفينتوس.. والبرسا يلتقي روما في دوري الأبطال
أقيمت، اليوم الجمعة، قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مدينة ” نيون ” السويسرية، والتي شهدت تأهل 8 فرق، هم برشلونة والريال، إشبيلية، يوفينتوس، روما، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ.
وجاءت القرعة كالتالي:
برشلونة × روما
إشبيلية × بايرن ميونيخ
يوفنتوس × ريال مدريد
ليفربول × مانشستر سيتي
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أحد يومى 3 و4 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومى 10 و11 من الشهر ذاته.
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