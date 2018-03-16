بالفيديو.. شبح يهاجم سيارة ويتسبب في اصطدامها بشجرة

هونج كونج(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة ظهور ضوء غامض على أحد الطرقات في ” هونغ كونغ ” ؛ مما تسبب في انحراف سيارة أجرة واصطدامها بشجرة.

ووفقًا لما صورته كاميرا ” الداش كام ” ، حيث ظهرت سيارة الأجرة الحمراء تنعطف عند زاوية الطريق، قبل أن يهاجمها الضوء في لمح البصر، وعند محاولة سائق سيارة الأجرة تفادي الضوء، فشل واصطدم بالشجرة.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذا الفيديو أثار موجة من الجدل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل النشطاء عن هذا الضوء الذي هاجم السيارة، مرجحين أن يكون ” شبحًا ” أو ” روحًا ” .

