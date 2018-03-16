90 شابا وفتاة يناقشون حوكمة العمل الاجتماعي في ” الشمالية “

عادل الحربي (صدى):

نظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا في مقر التأهيل الشامل بمدينة عرعر ورشة عمل بعنوان “الحوكمة وتطوير العمل الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية “، أدارها مستشار التنمية البشرية، واستهدفت المهتمين بالعمل الاجتماعي من الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية والفرق التطوعية التي بلغ عدد المشاركين فيها 90 شابا وفتاة.

وشملت ورشة العمل التعريف بمفهوم وفلسفة ريادة الأعمال الاجتماعية، وأبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال الاجتماعية، وأهم المقومات التي تساعد رواد الأعمال الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى الدعوة لابتكار عمل لمشروع ريادي يفيد المنطقة.