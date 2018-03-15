بالصور.. مهرجان الزهور يستضيف أشهر الخطاطين

حسين العلي(صدى):

ضمن مهرجان الزهور والحدائق الثاني عشر بالهيئة الملكية بينبع الصناعية تنطلق غدا فعاليات أتيليه سكيب للفنون التشكيلية وذلك باستضافة مجموعة من الخطاطين والحروفيين للكتابة امام زوار المهرجان حيث يشارك كل من الخطاطين مختار شقدار من بنقلادش وهو خطاط كسوة الكعبة المشرفة كذلك يشارك من سلطنة عمان الخطاط والحروفي الحاصل على مجموعة من الجوائز في الخط العربي والأعمال الحروفية خالد الرواحي ومن جمهورية مصر العربية يتواجد الفنان محمد طوسون.

ويحضر الخطاط الحاصل على جائزة عكاظ في الخط العربي عبدالرحمن الشاهد ومن جمهورية اليمن يتواجد الخطاط عبدالمجيد الأهدل ويأتي هذا الجمال بعد توديع المجموعة الأولى والثانية من الفنانين الذين ابهروا الحضور حيث كان لكل فنان أسلوبه المتميز والمتفرد بإحساس مفعم بالألوان والنابض بالحياة لما استوحاه من خلال زيارته واستضافة بمدينة ينبع الصناعية وتأثر بسحر هذه المدينة المثير للإبداع والتي تكتسي بالزهور خلال فترة المهرجان وماقامت عليه الهيئة الملكية بينبع واللجنة المنظمة من تقديم أفضل سبل الراحة والضيافة الفنانين من السعودية والكويت وجمهورية مصر العربية واليمن وتركيا الذين جاءوا خصيصا لمشاركة اهل ينبع الصناعية وزوار المهرجان إبداعهم وألوانهم وما كان منهم إلا ابهار الجميع بأعمال تجسدت فيها حبهم وتأثرهم بجمال الزهور وألوانها وتصميم المهرجان الإبداعي والذي راعى القائمون عليه ادق التفاصيل لتكون النسخة ١٢ مميزة فعلا لتحظى بالإبداع الذي يستحقه الفنانين وزوار المدينة بالمهرجان.

ويعد atelyhe scape هو بصمة جديدة وإضافة مميزة في تاريخ الفن السعودي الحافل لا تقل أهمية عن أي مناسبة تشكيليه متخصصة بل يقدم نموذجا متفردا لأي مهرجان يتضمن فعالية فنية ليتخطى بتنظيمه والعمل عليه ان يكون مجرد فعالية مصاحبة إلى أبعد من ذلك بما أولته إدارة الهيئة الملكية بينبع وعلى رأسهم د علاء نصيف ليكون لائقا لأعلى درجات المهارة والإتقان من حيث اختيار الفنانين واستضافتهم ومقاس الاعمال وحتى الخامات المقدمة ليكون صورة مشرفة ليس فقط لفعالية بحجم مهرجان الزهور ولكن ليكون صورة مشرفة لوطننا ولم يترك كثير من الفنانين والفنانات السعوديين والمقيمين والمهتمين هذه الفرصة حيث قد زار العديد منهم atelyhe scape خلال ورشة عمل المجموعة الأولى والثانية وأشاد بالتنظيم والعناية الاهتمام ومستوى الاعمال المقدمة من الفنانين.. وما حظي به الفنانين المشاركين من تكريم حار من سعادة الاستاذ صالح الزهراني وبحضور عدد كبير من زوار المهرجان كشكر وتقدير الفنانين المشاركين وحضورهم الفني وبما قدموه من اعمال فنيه مميزة.

وينتظر الجميع بفارغ الصبر المجموعة الثالثة والرابعة والتي تنطلق ورشة عملهم غدا وتستمر ليومين للرسم أمام الجمهور لكل مجموعة ليتسنى لجميع زوار المهرجان من فنانين وغيرهم من الاستمتاع بفنهم والاطلاع على تجاربهم الحية وهي اسماء كبيرة وعالمية من أكثر من دولة من السعودية وتركيا والكويت وعمان ومصر واليمن وبنجلاديش لينثرو فنهم وابداعهم بين باقة من الزهور تحتضنها مدينة ينبع الصناعية .

