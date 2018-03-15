أمجد طه: تركيا وإيران يمنعان السوريين من دخول حلب

حمود العنزي(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمجد طه، اليوم الخميس، أن القوات التركية بالتعاون مع إيران تمنع السوريين من دخول مدينة الباب في حلب.

وأوضح ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المهجرين الفارين من إرهاب الأسد في حي القدم جنوب العاصمة دمشق ينتظرون الدخول إلى مدينة الباب بحلب منذ 3 أيام ولكن قوات أردوغان تمنعهم.

وقال في تغريدة له ” قوات أردوغان تمنع مهجري حي القدم جنوب دمشق أغلبهم نساء وأطفال من الدخول إلى مدينة الباب في حلب! قوات تركيا وبالتعاون مع إيران تمنع السوريون من دخول أرضهم “.