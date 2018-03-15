أمجد طه: تركيا وإيران يمنعان السوريين من دخول حلب
أكد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمجد طه، اليوم الخميس، أن القوات التركية بالتعاون مع إيران تمنع السوريين من دخول مدينة الباب في حلب.
وأوضح ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المهجرين الفارين من إرهاب الأسد في حي القدم جنوب العاصمة دمشق ينتظرون الدخول إلى مدينة الباب بحلب منذ 3 أيام ولكن قوات أردوغان تمنعهم.
وقال في تغريدة له ” قوات أردوغان تمنع مهجري حي القدم جنوب دمشق أغلبهم نساء وأطفال من الدخول إلى مدينة الباب في حلب! قوات تركيا وبالتعاون مع إيران تمنع السوريون من دخول أرضهم “.
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