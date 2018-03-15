الأمير مشعل: فروع ماكدونالز ” سعودية ” 100%

حمود العنزي(صدى):

أوضح الأمير مشعل بن خالد بن فهد آل سعود، الرئيس العام لشركة الرياض العالمية، للأغذية السعودية، أن الشركة تملك 100 % من مطاعم ماكدونالدز في المملكة، مشيرًا إلى أن الشركة تسيطر على حصة سوقية، هي الأكبر بنسبة 20 % من إجمالي قطاع مطاعم الخدمات السريعة.

وذكر الأمير مشعل، إلى أن شركة الرياض، هي التي تدير فروع ماكدونالدز، ولا تشارك أرباحها مع شركة ماكدونالدز العالمية، مشيرًا إلى أن دور ماكدونالدز العالمية، ينحصر فقط في منح الشركة، حقوق استخدام العلامة التجارية، وتقديم المعرفة والإشراف؛ لتشغيل فروع المطاعم.