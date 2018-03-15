” الإسكان ” تعلن عن خطة لتسهيل حصول المواطنين على التمويل

عادل الحربي (صدى):

كشف وزير الإسكان، ماجد الحقيل، عن خطة من 3 محاور؛ لتسهيل حصول المواطنين على التمويل، وتحفيز الممول، وتتضمن الخطة:

– تقديم القرض الحسن لمواطنين، رواتبهم أقل من 14 ألف ريال.

– برنامج ضمانات القرض.

– ودعم الدفعة المقدمة، لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها.

وأوضح ” الحقيل ” ، أن حزمة المزايا، التي تدعم حصول المواطن، على التمويل المناسب على رأسها، سياسات تقليل المخاطر، بالتعاون مع مؤسسة النقد، وتخفيض الدفعة المقدمة لـ10%؛ لتقديم منتج متوفر، ومواطن قادر على التقسيط، واستثمار مربح للممول، وهي سياسات تساعد في تسهيل الإجراءات.

وجاء ذلك على خلفية، مؤتمر التمويل العقاري للإسكان، الذي نظمته ” يوروموني للمؤتمرات ” بالرياض أمس، وشارك في استضافته، صندوق التنمية العقارية، بحضور نحو 500 من الشخصيات الدولية والإقليمية، التي تمثل جهات حكومة وشركات عقارات، ومؤسسات مالية رائدة وقطاعات الأعمال.