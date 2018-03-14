بالصور.. انطلاق البرنامج التدريبي ” قياس رضا المستفيدين ” بـ ” تعليم الوجه “

محمود البلوي(صدى):

ضمن خطة البرامج التدريبية لإدارة الجودة الشاملة تم تنفيذ البرنامج التدريبي ” قياس رضا المستفيدين والأساليب الإحصائية المستخدمة فيه ” ، والذي قدمه مشرف الجودة الشاملة الدكتور خالد بن طخطيخ العنزي، بتاريخ (23-25)-6-1439، وذلك بمقر مكتب التعليم بمحافظة الوجه؛ بحضور (17) متدرباً من قادة المدارس.

ومن خلال البرنامج التدريبي قام المدرب بعرض وتوضيح المحاور التالية:

1- مفهوم رضا المستفيد.

2- أنواع المستفيدين من الخدمات التعليمية.

3- العلاقة بين رضا المستفيد وأنواع متطلباته.

4- أدوات قياس رضا المستفيدين.

5- منهج البحث المستخدم في قياس رضا المستفيدين.

6- تحديد حجم العينة وخطوات اختيارها.

7- خطوات بناء الاستبيان.

8- الأساليب الإحصائية المستخدمة في قياس رضا المستفيدين.

وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات للمشاركين بحضور مدير مكتب التعليم بمحافضة الوجه الاستاذ محمود الفراج.

