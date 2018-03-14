بالصور.. انطلاق البرنامج التدريبي ” قياس رضا المستفيدين ” بـ ” تعليم الوجه “
ضمن خطة البرامج التدريبية لإدارة الجودة الشاملة تم تنفيذ البرنامج التدريبي ” قياس رضا المستفيدين والأساليب الإحصائية المستخدمة فيه ” ، والذي قدمه مشرف الجودة الشاملة الدكتور خالد بن طخطيخ العنزي، بتاريخ (23-25)-6-1439، وذلك بمقر مكتب التعليم بمحافظة الوجه؛ بحضور (17) متدرباً من قادة المدارس.
ومن خلال البرنامج التدريبي قام المدرب بعرض وتوضيح المحاور التالية:
1- مفهوم رضا المستفيد.
2- أنواع المستفيدين من الخدمات التعليمية.
3- العلاقة بين رضا المستفيد وأنواع متطلباته.
4- أدوات قياس رضا المستفيدين.
5- منهج البحث المستخدم في قياس رضا المستفيدين.
6- تحديد حجم العينة وخطوات اختيارها.
7- خطوات بناء الاستبيان.
8- الأساليب الإحصائية المستخدمة في قياس رضا المستفيدين.
وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات للمشاركين بحضور مدير مكتب التعليم بمحافضة الوجه الاستاذ محمود الفراج.
اترك تعليقاً