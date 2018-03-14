بعد قضية الجاسوس الروسي.. بريطانيا تقرر مقاطعة مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن إيقاف كافة الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، مؤكدة أنه لن يذهب أي من الرسميين البريطانيين إلى كأس العالم، على خلفية قضية الجاسوس الروسي.

جاء ذلك خلال مناقشتها قضية الجاسوس الروسي مع مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت عن قرار الدولة بطرد 23 دبلوماسياً روسياً خلال أسبوع، بعد تأكدها أن روسيا مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس البريطاني السابق.

وأكدت ” ماي ” ، أن ما حدث يعتبر عملاً عدائياً من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا، مشيرة إلى اتخاذ البلاد كل الإجراءات لمتابعة ومعاقبة الضالعين في هذا العمل الإجرامي.

وأعلنت عن مواصلة الحوار مع روسيا ولكن بحذر ويقظة، مؤكدة أنه سيتم استقبال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، والتعامل معه بعقلانية، قائلة : ” لا نختلف مع الشعب الروسي لكن بوتين اختار التصرف بطريقة خاطئة ” .

وأشارت إلى أن بريطانيا ستجمد أصول الدولة الروسية فيها، كما ستوقف أي اتصالات رفيعة المستوى مع روسيا.

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