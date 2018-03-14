بريطانيا توجه اتهاما لروسيا في حقوق الإنسان بسبب الجاسوس المزدوج

لندن(صدى):

وجهت بريطانيا، اليوم الأربعاء، اتهامًا لروسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستخدام غاز أعصاب عسكري لمحاولة قتل جاسوس روسي مزدوج سابق.

وأوضح السفير البريطاني، جوليان بريثويت، قائلًا: ” المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة شجبا انتهاكات روسيا للقانون الدولي بأسلوب اعتيادي يثير القلق، وإن سلوكها المتهور هذا يمثل إهانة لكل ما يمثله هذا الكيان. ”

وأشارت بريطانيا إلى أن تصرف روسيا يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون بمثابة تحذير للمجتمع الدولي.