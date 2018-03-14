بريطانيا توجه اتهاما لروسيا في حقوق الإنسان بسبب الجاسوس المزدوج
وجهت بريطانيا، اليوم الأربعاء، اتهامًا لروسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستخدام غاز أعصاب عسكري لمحاولة قتل جاسوس روسي مزدوج سابق.
وأوضح السفير البريطاني، جوليان بريثويت، قائلًا: ” المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة شجبا انتهاكات روسيا للقانون الدولي بأسلوب اعتيادي يثير القلق، وإن سلوكها المتهور هذا يمثل إهانة لكل ما يمثله هذا الكيان. ”
وأشارت بريطانيا إلى أن تصرف روسيا يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون بمثابة تحذير للمجتمع الدولي.
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