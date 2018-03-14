بالفيديو.. طفلة بدون أطراف تحصد البطولات في الكاراتيه
تمكنت طفلة مصرية صغيرة ” آية عادل جابر ” تبلغ من العمر 5 سنوات في التغلب على إعاقتها وعجزها حيث ولدت بإحدى المحافظات المصرية بلا ساقين أو ذراعين ، وأصبحت بطلة في الكاراتية تحصد الجوائز والأحزمة.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تلعب الكاراتية باحترافية واتقان رغم اعاقتها وعدم وجود أطراف لها.
وتمكنت آية من حصد بطولة الجمهورية في مصر في لعبة الكاراتية وحصلت على العديد من الميداليات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44077 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,