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بالفيديو.. طفلة بدون أطراف تحصد البطولات في الكاراتيه

بالفيديو.. طفلة بدون أطراف تحصد البطولات في الكاراتيه
القاهرة(صدى):

تمكنت طفلة مصرية صغيرة ” آية عادل جابر ” تبلغ من العمر 5 سنوات في التغلب على إعاقتها وعجزها حيث ولدت بإحدى المحافظات المصرية بلا ساقين أو ذراعين ، وأصبحت بطلة في الكاراتية تحصد الجوائز والأحزمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تلعب الكاراتية باحترافية واتقان رغم اعاقتها وعدم وجود أطراف لها.

وتمكنت آية من حصد بطولة الجمهورية في مصر في لعبة الكاراتية وحصلت على العديد من الميداليات.


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