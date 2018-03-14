بالفيديو.. طفلة بدون أطراف تحصد البطولات في الكاراتيه

القاهرة(صدى):

تمكنت طفلة مصرية صغيرة ” آية عادل جابر ” تبلغ من العمر 5 سنوات في التغلب على إعاقتها وعجزها حيث ولدت بإحدى المحافظات المصرية بلا ساقين أو ذراعين ، وأصبحت بطلة في الكاراتية تحصد الجوائز والأحزمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تلعب الكاراتية باحترافية واتقان رغم اعاقتها وعدم وجود أطراف لها.

وتمكنت آية من حصد بطولة الجمهورية في مصر في لعبة الكاراتية وحصلت على العديد من الميداليات.