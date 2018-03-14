خبير سياسي: تميم انتهك مواثيق مجلس التعاون واستضاف الإرهابيين

طلال الضوي(صدى):

علق الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الأربعاء، على زيارة الحرس الثوري الإيراني إلى قطر وحسن استضافة الأمير تميم بن حمد له.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن استضافة تميم لقائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الإرهابي تدل على أن نظام قطر يد إيران في مجلس التعاون الخليجي، وانتهاك واضح لمواثيق المجلس.

واستعرض تاريخ طهران الإرهابي في الخليج، قائلًا ” الحرس الثوري الإيراني هدد الكويت بمليشيات حزب الله، وسبق وفجر في السعودية، واستخدم قوته البحرية لتهريب إرهابيين فارين من العدالة في البحرين “.

وعن تصريح نائب قائد القوة البحرية العميد تنكسيري بشأن الخليج ودعم لقطر ” الخليج فارسي وهو بيتنا وأمنه أيضًا بيدنا “، أكد ” طه ” أن هذا التصريح تهديد لأمن الخليج وإهانة للتاريخ العربي، وتعتبر ا

كما أَضاف ” وفد من القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني يدخل الدوحة … وهكذا جعل نظام قطر من أرض قطر ..محطة عسكرية للإرهابيين وداعميهم “.

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