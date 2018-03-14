في زيارة الحرس الثوري للدوحة.. المعارض القطرية تمتلىء بالإنجازات الإيرانية

طلال الضوي(صدى):

أكد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أثناء زيارته الرسمية إلى الدوحة، على دعم إيران الكامل لقطر حكومةً وشعبًا وسعيها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح ” تنكسيري ” على هامش معرض ” ديمدكس 2018 ” في الدوحة أن إيران تسعى إلى عرض الإنجازات الإيرانية في مجال انتاج الأجهزة والمعدات البحرية في المعارض القطرية اللاحقة.

وأشار إلى التعاون الثنائي بين إيران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل، والمشاركة في المناورات العسكرية.

كما استعرض خلال كلمته سلسلة التعاون بين البلدين في ظل الأزمة القطرية التي وصفها بـ ” توتر العلاقات”، ليؤكد للعالم أجمع العلاقات الإيرانية القطرية الإرهابية التي تودي بفسادها وإرهابها على كافة مناطق المنطقة.