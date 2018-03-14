تعميم عاجل لجامعة الطائف بسبب تساهلها في الإلتزام بالزي السعودي
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن ورود معلومات تفيد بتساهل جامعة الطائف حيال طلابها وعدم إلزامهم بالزي السعودي.
وبناءًا على ذلك، أوضحت المصادر، أنه أرسل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعميمًا عاجلًا للجامعة؛ لكي تحث طلابها على التمسك بالزي السعودي والإلتزام به.
ومن الجدير بالذكر، إنه أصدر الأمير خالد الفيصل توجيهًا لكافة جامعات وكليات منطقة مكة المكرمة بإلزام الطلاب بالزي السعودي، وذلك ضمن برنامج ” كيف نكون قدوة ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27510 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيك العافية يبوبندر
هذا لبسنا وموروثنا الحضاري
ولابد من المحافظه عليه
أفتخر بديني الإسلام
أفتخر بثوبي وشماغي وعقالي
وأفتخر بسعوديتي
ونفخر بأميرنا
وولاة أمرنا
وعلمائنا
وعاشت المملكة
حره أبيه😘😘😘