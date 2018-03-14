تعميم عاجل لجامعة الطائف بسبب تساهلها في الإلتزام بالزي السعودي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن ورود معلومات تفيد بتساهل جامعة الطائف حيال طلابها وعدم إلزامهم بالزي السعودي.

وبناءًا على ذلك، أوضحت المصادر، أنه أرسل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعميمًا عاجلًا للجامعة؛ لكي تحث طلابها على التمسك بالزي السعودي والإلتزام به.

ومن الجدير بالذكر، إنه أصدر الأمير خالد الفيصل توجيهًا لكافة جامعات وكليات منطقة مكة المكرمة بإلزام الطلاب بالزي السعودي، وذلك ضمن برنامج ” كيف نكون قدوة ” .

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