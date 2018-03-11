حقيقة إلزام طلاب مكة بالزي السعودي داخل أروقة الجامعات

نايف السالم(صدى):

صدر توجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل لكافة جامعات وكليات منطقة مكة المكرمة والذي يطلب من خلاله إلزام كافة الطلاب بالتقيد بالزي السعودي الرسمي وذلك انبثاقاً من برنامج كيف نكون قدوة .

وقالت مصادر إن الأمر ليس خاصا بجامعة معينة حسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وإنما يشمل جميع جامعات منطقة مكة المكرمة .

ويأتي هذا التوجيه من أمير مكة حرصاً على التقاليد التي يتمتع بها المجتمع السعودي وانبثاقاً من برنامج كيف نكون قدوة، فالطالب الجامعي هو قدوة للنشء لذلك سموه وجه بالتذكير وتوعية طلاب الجامعة في التقيد باللباس اللائق والذي يعتبر اللباس الوطني فخر لنا جميعاً .

الجدير بالذكر أن هذا الامر ليس بالجديد حيث أن الجامعات ووفقاً للوائحها الإجرائيه ووفقاً لميثاق الطالب وبرامج عمادة شؤون الطلاب تؤكد دائماً على اللباس اللائق داخل الحرم الجامعي، ولديها برامج توعويه في هذا الشأن، والتزام الطالب بالزي الوطني هو يهدف بشكل أساسي لإفتخار أبناءنا الطلاب بهويتهم الوطنية ولا يمنع إذا تطلبت بعض الأعمال والمعامل والعيادات والأنشطة ارتداء ملابس اخرى تكون لائقة وتعكس المهنية والإحترافية للطالب الجامعي.