” حساب المواطن ” يجيب على أسئلة المواطنين بشأن التظلم والاستحقاق والدفعة الخامسة

عادل الحربي(صدى):

يواصل المواطنون، توجيه أسئلتهم واستفساراتهم لبرنامج حساب المواطن، خاصة عن آلية الاعتراض في حالة الاستحقاق وعدم وصول الدعم، وكذلك عن عدم وصول الدعم رغم تقديم ما يثبت الأهلية.

وكان من بين الأسئلة الموجهة من قبل المواطنين هو عدم وصول الدعم في حالة التأهل، حيث أكد حساب المواطن أنه يجب التأكد من وجود مدفوعات على الحساب، وذلك عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج من الرابط ، ثمَّ الذهاب إلى ملخص المدفوعات، مشيراً إلى أن التأهل لا يعن الاستحقاق.

وتسائل أحد المواطنين عن المعنى من حالة عدم وجود المدفوعات، حيث أوضح حساب المواطن أنه يعني أن إجمالي دخل الأسرة أعلى من الحد المانع، داعيًا إلى التأكد عبر الحاسبة التقديرية.

أما عن رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق، فأشار حساب المواطن إلى أن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه هو الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق.

ونصح المسفيدين بضرورة التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض، وذلك عبر الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، مبيناً أنه في حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

كما طالب المستفيد بالتأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

وكشف البرنامج إلى أن موعد التظلم على مبالغ الدعم النقدية، يكون متاح بعد مرور 5 أيام، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مؤكداً أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في 10 أبريل المقبل.

ولفت البرنامج إلى أن كلمة ” مدفوعة ” تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الأيبان المسجل على البوابة الإلكترونية، أما كلمة ” مرفوضة ” فتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشط، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وأضاف البرنامج أن كلمة ” في الانتظار ” تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيطه.

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