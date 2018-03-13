3 أشياء تدخل في الدعم المقدم من حساب المواطن للمستفيدين

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم المقدم للمستفيدين، يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وأضاف أن الدعم يشمل كذلك الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق عبر الرابط https://t.co/vFS9HPCwFO .

جاء ذلك في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، حيث أشار حساب المواطن في وقت سابق، إلى أن إجمالي الدعم بلغ 2.2 مليار ريال لمستحقي الدورة الرابعة لشهر مارس، شملت 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل و8.49 مليون تابع، و11.9 مليون مستفيد.

وأوضح حساب المواطن، أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز الـ900 ريال، و46% حصلوا على استحقاق كامل بمعدل 933 ريالاً للأسرة الواحدة.