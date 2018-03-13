في أول تصريح له.. وزير الخارجية الأمريكية: قيادة ترامب جعلت واشنطن أكثر أمانا

واشنطن(صدى):

وجه وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقته في قدراته واختياره لتولي هذا المنصب.

وأكد ” بومبيو ” في أول تصريح له بعد تعيينه وزيرًا للخارجية، أن قيادة الرئيس ترامب جعلت أمريكا أكثر أمانًا، قائلًا ” اتطلع تنفيذ سياسة الرئيس الخارجية وتطلع لتمثيل الشعب الأمريكي أمام العالم “.

وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب أعلن اليوم إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية، وتعيين مايك بومبيو مدير المخابرات الأمريكية خلفًا له.

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