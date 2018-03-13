” ترامب ” يقيل وزير الخارجية تيلرسون ويعين مدير CIA خلفا له

واشنطن(صدى):

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية ريكس تريلسون بعد مرور أكثر من عام في منصبه، حيث تولى المنصب في 1 فبراير 2017م.

وأعلن ” ترامب ” تعيين مدير المخابرات الأمريكية CIA بومبيو وزيرصا للخارجية الأمريكية خلفًا لـ” تريلسون “، مؤكدًا أنه الشخص المناسب لمنصب وزير الخارجية في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف أن ” بومبيو ” سيسعى إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة القادمة، كما سيعمل على تعزيز التحالفات الأمريكية الدولية ومواجهة الخصوم، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإعادة الولايات المتحدة إلى مكانتها العالمية.

كما أصدر ” ترامب ” قرارًا بتعيين جينا هاسبل رئيسة للمخابرات الأمريكية خلفًا لـ” بومبيو “، لتعتبر ” جينا ” أول امرأة ترأس هذا المنصب.