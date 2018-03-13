بالصور.. الكشف عن ” مازدا 6 ” موديل 2018 المحسنة

عادل الحربي(صدى):

ظهرت مازدا 6 واجن المحسنة 2018 تحت الرادار في معرض جنيف بمجموعة من التحسينات. وتتبع السيارة في التصميم الخارجي تصميم النسخة السيدان إذ تتبنى شبكة تهوية جديدة أعمق وأكثر تعقيدًا, وتحيط بالشبكة الأمامية المصابيح الأمامية المعاد تصميمها والتي تتميز بإشارات الانعطاف وأضواء الضباب المدمجة العصرية. وتشمل التغييرات الأخرى تطعيم ملون بالهيكل الخارجي وعجلات الألمنيوم قياس 17 بوصة و 19 بوصة.

أما التصميم الداخلي فشهد تحديثًا محدوداً يركز على التكنولوجيا والمواد عالية الجودة فقد تم تجهيز السيارة بمقاعد جديدة تحتوي على حشوة أكثر سمكًا ومكان جلوس أوسع لتحسين الراحة. كما يكتسب الطراز نظامًا ترفيهيًا قياس 8 بوصات ، ولوحة قيادة محدثة وتحديثات متطورة للأبواب.

وتوفر النسخ الأعلى من السيارة مجموعة من التجهيزات المتنوعة بما في ذلك شاشة TFT LCD قياس 7 بوصات في العدادات وشاشة القيادة النشطة الجديدة التي “تعرض معلومات السيارة مباشرة على الزجاج الأمامي للسيارة”. كما يمكن تزويد مازدا 6 بمقاعد أمامية متطورة وجيدة التهوية مع باقة فاخرة جديدة تضيف مواد تنجيد جلدية من نابا ، ومواد تطعيمات من خشب السن ، ولمسات من جلد الغزال.

كما تم تحسين مجموعة محركات السيارة حيث ركز المهندسون على زيادة الأداء مع تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات. وعلى جانب البنزين ، هناك محرك SKYACTIV-G سعة 2 لتر بقوة 143 حصان و163 حصان كما يمكن للعملاء طلب محرك SKYACTIV-G سعة 2.5 لتر بقوة 192 حصان و 258 نيوتن متر.

ويحتوي طراز الديزل القياسي على محرك SKYACTIV-D سعة 2.2 لتر بقوة 148 حصان و 380 نيوتن متر وهناك أيضًا نسخة مطورة بقوة 182 حصان و 445 نيوتن متر من عزم الدوران. والى جانب تشكيلة المحركات المحدثة ، تتميز السيارة بتعليق متطور مع ممتصات صدمات ومثبتات جديدة وتقول مازدا إن هذه التغييرات ستساعد على توفير قيادة “أكثر سلاسة وأكثر تميزاً في التحرك بطرق مستقيمة بشكل سريع”.

كما ركز المهندسون على تحسين مستويات NVH من خلال تعزيز النقاط الرئيسية للجسم وإضافة لوحات أرضية أكثر سمكًا. كما قامت الشركة بتركيب مواد ممتصة للاهتزازت كما طورت البنية الداخلية لسقف الكابينة.

ومن حيث الأمان ، توفر السيارة مجموعة كبيرة من تقنيات الأمان i-ACTIVSENSE وتشمل المزايا نظام محدث لمثبت السرعة المعتمد على رادار مع شاشة 360 درجة تستخدم أربع كاميرات لعرض محيط السيارة.