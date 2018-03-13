بالفيديو.. أم تقيد طفلها بالجنازير لمنعه من تعاطي المخدرات

القاهرة(صدى):

أقدمت إمرأة مصرية على تقييد طفلها الذي يبلغ العاشرة من عمره من رجليه ويديه بالجنازير، لمنعه من تعاطي المخدرات.

وقال رئيس حملة أشفي مٌدمن في مصر متولي سيد، خلال أتصال هاتفي ببرنامج العاشرة مساءاً الذي عرض تقرير عن الطفل، إنه تلقى بلاغا مفاده أن طفل في العاشرة من عمره يتعاطى مخدر ستروكس وهيروين، فاضطررنا للذهاب لإنقاذه وفوجئنا بأنه بمفرده في المنزل ومقيد من يديه ورجليه بالجنازير، لافتًا إلى أنه رفض الذهاب معهم للمستشفى وبعد أن حرروه من القيود هرب منهم.

وتابع، بعد يومين متتاليين من البحث عن الطفل علمنا من والدته أنه دائما يجلس في إحدى حظائر الماشية بالمنطقة وبالفعل وجدناه، وعاد إلينا راغبًا في الذهاب معنا للمستشفى للعلاج.

