كاليفورنيا تتظاهر رفضا لزيارة ترامب

واشنطن(صدى):

تظاهر العديد من الأمريكيين، أمس الإثنين، في ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية ومعقل الديمقراطيين، ضد زيارة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بينما تظاهر حوالي 200 شخصًا في وسط سان دييجو الواقعة على الحدود مع المكسيك، تنديدًا بسياسة ترامب المعادية للهجرة بها.

ورفع المتظاهرين العديد من اللافتات منها لافتة مكتوب عليها: ” لا حقد فى الولاية الذهبية ” لقب كاليفورنيا ” لا أريد سياسة ترامب فى ولايتى وفى بلادى ” . ، بينما قال أحد المتظاهرين: ” لا أدري لماذا انتظر كل هذا الوقت ليأتي، لكنه يدرك أن هذا هو المكان الذى يواجه فيه أكبر قدر من المقاومة، هنا على الحدود، هنا فى كاليفورنيا ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه من المحتمل أن يشهد اليوم الثلاثاء، أضخم مظاهرة في كنيسة سان إيسيدرو، بحضور المئات بالإضافة إلى برلمانيين ديمقراطيين من سان دييجو، بالإضافة إلى ممثلين من الرابطة الأمريكية للحقوق المدنية.