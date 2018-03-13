بالفيديو.. أب يعيد ديكور غرفة ابنته لتتحول إلى عالم ديزني

واشنطن(صدى):

أعاد أب أمريكي يُدعى ” لايل كورام ” تصميم غرفة ابنته ” شيلبي ” البالغة من العمر 7 سنوات لتبدو مشهدا من عالم ديزني.

وقال لايل في تصريحات إعلامية ، إن ابنته تحب ملاهي ديزني لكن الجزء المفضل لها لحظة انطلاق الألعاب النارية، لذا أراد أن يعيد تصميم غرفتها من أجلها ، واستغرق الأمر 3 أشهر لينتهي من تصميمه المبهر.

وأضاف الأب أنه في كل مرة تزور فيها العائلة الملاهي تأتي بمزيد من الأفكار للغرفة، موضحا أن جهاز العرض في قدرته خلق تأثيرات أخرى كالثلج.

وأصبحت شيلبي قادرة على مشاهدة عرض ديزني للألعاب النارية من غرفتها باستخدام الألياف الضوئية في السقف.