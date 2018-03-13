بالصور.. ضبط عمالة وافدة مخالفة لتوطين الاتصالات بعفيف

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة العمل من ضبط عمالة وافدة مخالفة لقرارات التوطين في قطاع الاتصالات في محافظة عفيف؛ حيث قاموا بممارسة العمل في محالهم المرخصة في أعمال ومهن أخرى.

وأوضحت المصادر أن العمالة الوافدة تقوم بفتح محالهم لصيانة أجهزة الكمبيوتر والإلكترونية، وبيع الإكسسوارات الخاصة بها متحدين قرارات التوطين وقصر العمل على السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة: ” لا تسمح بعمل الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين، وفرق التفتيش تقوم بجولات مستمرة على أسواق المملكة وترصد المخالفات وتغرّم أصحاب العمل غير الملتزمين. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه تقدم المواطنين بشكوى إلى وزارة العمل تفيد باستمرار العمالة الوافدة في صيانة وبيع الأجهزة الإلكترونية في غرف ملحقة بمحالهم أو بمنازلهم بالمحافظة؛ فتحركت وزارة العمل على الفور استجابةً لشكواهم وبلاغهم.